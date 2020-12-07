В Берлине ответили на требования США заморозить «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/030420f0-3895-11eb-8d63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Kuznetsov/Nord Stream 2

Экстерриториальные санкции Вашингтона в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», являются неправомерными. Об этом заявила представитель Министерства экономики и энергетики Германии Анна Софи Айхлер.

Вы знаете нашу позицию по «Северному потоку — 2», а именно по возможным санкциям. Мы их отвергаем, так как не считаем совместимыми с международным правом. В этом изменений нет. В том, что касается продолжения строительства, вы должны обращаться к предприятиям, — цитирует РИА Новости Айхлер.

Так она ответила на заявление исполняющей обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл, сказавшей, что строительство «Северного потока — 2» является «политическим инструментом» России, направленным на то, чтобы обойти Украину и расколоть Европу. Она призвала власти Евросоюза и Германии наложить мораторий на строительство газопровода.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Как сообщал NEWS.ru, завершение строительства и запуск газопровода «Северный поток — 2» может привести к полной потере необходимости в транзите газа через территорию Украины. При этом даже при снижении объёмов транзита Киев будет ежегодно терять по несколько миллиардов долларов, а оставшиеся объёмы транзита не помогут окупить затраты украинской газотранспортной системы.