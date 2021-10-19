Три новые выплаты получат россияне с 1 ноября

Россияне с 1 ноября получат три новые выплаты. Стимулирующие выплаты начнут получать некоторые категории граждан, например, врачи, напоминает URA.RU.

Также изменится размер пособий для семей с детьми и пенсионеров. В Москве медработникам начнут доплачивать по 200 рублей за каждого привитого сверх плана пациента. Для поддержки семей с детьми в возрасте от трёх до семи лет выделено 28,3 млрд рублей. Эта мера коснётся, в первую очередь, малообеспеченных, суммы выплат будут зависеть от среднедушевого дохода семьи.

Некоторых пенсионеров с 1 ноября также ждут доплаты. Это бывшие члены лётных экипажей судов гражданской авиации, отдельные категории работников угольной промышленности. Размер выплат зависит от выслуги лет и среднего заработка за месяц.

Ранее сообщалось, что дополнительные средства выделены семьям, воспитывающим троих и более детей. На эти цели в федеральном бюджете выделены 59 млрд рублей.