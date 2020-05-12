Третий антикризисный пакет мер обойдётся государству в 800 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/597ddc96-943f-11ea-ae01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые меры поддержки населения и бизнеса, о которых 11 мая объявил президент РФ Владимир Путин, обойдутся государству примерно в 800 млрд рублей.

Как сообщили «Ведомостям» два источника в федеральных органах власти, наиболее дорогостоящие меры поддержки — списание налогов и новых зарплатных кредитов. Налоговые (кроме НДС) и страховые платежи за II квартал пообещали списать предприятиям малого и среднего бизнеса, ИП из пострадавших отраслей и социально ориентированным НКО. Кредиты, которые они могут взять на выплату зарплат, и которые государство само обещает погасить при условии сохранения в штате 90% сотрудников, обойдутся в 300 млрд рублей.

На увеличение пособий по безработице для индивидуальных предпринимателей и предоставление им налогового вычета уйдёт ещё порядка 48 млрд рублей. Выплата самозанятым «налогового капитала» в размере МРОТ будет стоить бюджету 15 млрд рублей. А на материальную помощь семьям с детьми, исходя из данных Росстата, может быть потрачено более 200 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, выделенные государством ресурсы на поддержку граждан и бизнеса уже превысили объёмы помощи, оказанной в предыдущие кризисы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что предложенные меры поддержки граждан, социальной сферы в целом, экономики носят абсолютно беспрецедентный, масштабный характер. Он добавил, что не помнит таких мер поддержки даже в сложные 2008–2009 годы, в годы мировых финансовых и экономических кризисов.