Третий антикризисный пакет мер обойдётся государству в 800 млрд рублей

Новые меры поддержки населения и бизнеса, о которых 11 мая объявил президент РФ Владимир Путин, обойдутся государству примерно в 800 млрд рублей.
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На увеличение пособий по безработице для индивидуальных предпринимателей и предоставление им налогового вычета уйдёт ещё порядка 48 млрд рублей. Выплата самозанятым «налогового капитала» в размере МРОТ будет стоить бюджету 15 млрд рублей. А на материальную помощь семьям с детьми, исходя из данных Росстата, может быть потрачено более 200 млрд рублей.
Как писал NEWS.ru, выделенные государством ресурсы на поддержку граждан и бизнеса уже превысили объёмы помощи, оказанной в предыдущие кризисы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что предложенные меры поддержки граждан, социальной сферы в целом, экономики носят абсолютно беспрецедентный, масштабный характер. Он добавил, что не помнит таких мер поддержки даже в сложные 2008–2009 годы, в годы мировых финансовых и экономических кризисов.
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