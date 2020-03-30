https://static.news.ru/photo/f4e335fa-72c0-11ea-a3a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Liskin/Global Look Press

Руководство «Транснефти», «Сургутнефтегааз» и французского концерна Total завершили урегулирование последствий инцидента, связанного с загрязнением нефти в трубопроводной системе «Дружба». Сумма компенсации не превысит $15 за баррель.

Сумма урегулирования покрывает претензии ПАО «Сургутнефтегаз», концерна Total и связанных с ними лиц, включая претензии немецкого НПЗ Лейне, — говорится в сообщении «Транснефти».

Кроме того, «Транснефть» и «Газпром нефть» находятся в завершающей стадии переговоров по поводу поставок на немецкий завод концерна Total, передаёт ТАСС.

Загрязнённое хлоридами сырьё попало в «Дружбу», по которой транспортируется нефть из России в европейском направлении через Белоруссию, в апреле 2019 года. Следствие полагает, что виновник ЧП — «Самаратранснефть-терминал», принимающий сырьё от мелких производителей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Белоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель «грязной» нефти, поставленной в прошлом году по нефтепроводу «Дружба», сообщили в концерне «Белнефтехим». Именно такую сумму ранее утвердил совет директоров «Транснефти» в качестве максимального размера выплаты.