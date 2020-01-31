https://static.news.ru/photo/6aea3e6e-4437-11ea-aec5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Walter G. Allgöwer/imageBROKER.com/Global Look Press

Российская компания «Транснефть» обвинила Reuters в предоставлении недостоверной информации и ввела эмбарго на передачу данных информагентству.

Публикация Reuters, которая стала поводом для конфликта, вышла 30 января. В ней сообщается, что сумма претензий Eni, Shell, Glencore, Trafigura, PKN Orlen и BP к российской компании по поводу загрязнения нефтепровода «Дружба» оказалась выше ожиданий и составляет около $1 млрд.

«Транснефть» отреагировала специальным заявлением, которое оказалось в распоряжении РБК. Компания утверждает, что со всеми указанными в публикации организациями идёт конструктивный диалог. Также в заявлении отмечается, что Reuters «торопливо распространил не соответствующую действительности информацию», не связавшись с представителями упомянутых в материале фирм. Редакцию Reuters в «Транснефти» назвали «непрофессиональным сообществом».

Компания вводит эмбарго на предоставление каких-либо данных этому непрофессиональному сообществу и будет рекомендовать аналогичные действия своим партнерам, — гласит заявление «Транснефти».

Как ранее передавал NEWS.ru, в «Транснефти» назвали резерв в 23 млрд рублей обоснованной и достаточной суммой для компенсации последствий ЧП с грязной нефтью на трубопроводе «Дружба».