Российская компания «Транснефть» обвинила Reuters в предоставлении недостоверной информации и ввела эмбарго на передачу данных информагентству.
Публикация Reuters, которая стала поводом для конфликта, вышла 30 января. В ней сообщается, что сумма претензий Eni, Shell, Glencore, Trafigura, PKN Orlen и BP к российской компании по поводу загрязнения нефтепровода «Дружба» оказалась выше ожиданий и составляет около $1 млрд.
«Транснефть»
Компания вводит эмбарго на предоставление каких-либо данных этому непрофессиональному сообществу и будет рекомендовать аналогичные действия своим партнерам, — гласит заявление «Транснефти».
Как ранее передавал NEWS.ru, в «Транснефти» назвали резерв в 23 млрд рублей обоснованной и достаточной суммой для компенсации последствий ЧП с грязной нефтью на трубопроводе «Дружба».
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