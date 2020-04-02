Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным и принцем СА сокращение нефтедобычи

Американский лидер Дональд Трамп сказал, что в ходе его бесед с руководством России и Саудовской Аравии тема возможного сокращения добычи сырья в США не поднималась.
По словам хозяина Белого дома, ему известно, что российский лидер Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман заинтересованы в снижении нефтедобычи Соединёнными Штатами,
Они хотят сделать это. Это было бы хорошо для их стран. Мы не обсуждали это, — заявил Трамп.
Как писал NEWS.ru ранее, по словам президента США Дональда Трампа, он провёл разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, который якобы ранее «поговорил с президентом России». Американский лидер выразил надежду, что Саудовская Аравия и Россия сократят нефтедобычу на десять миллионов баррелей.
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