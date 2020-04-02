Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным и принцем СА сокращение нефтедобычи

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Граждане США получат деньги от государства непосредственно на свои личные счета в течение ближайших недель. Эта мера направлена на борьбу с возникшим вследствие пандемии коронавируса кризисом.

В том случае, если у налоговых органов страны нет информации о счетах гражданина, он может оформить заявку на получение денег онлайн. Материальную помощь решено выплачивать электронными транзакциями, чтобы не допустить...