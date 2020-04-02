Трамп выразил уверенность в успехе переговоров Москвы и Эр-Рияда по нефти

https://static.news.ru/photo/322fa358-7474-11ea-b849-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia

Американский лидер Дональд Трамп считает, что РФ и Саудовская Аравия достигнут договорённостей по ситуации, сложившейся на нефтяном рынке.

Также хозяин Белого дома заявил, что у него есть собственный план на тот случай, если диалог Москвы и Эр-Рияда не приведёт ни к какими результатам, передаёт ТАСС.

Если они не смогут разрешить ситуацию, тогда я думаю, что знаю, как разрешить эту ситуацию, — заявил Трамп.

По мнению американского президента, соглашения между РФ и СА будут достигнуты в ближайшем будущем.

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 1 апреля заявил, что основные производители и потребители нефти должны выработать решения для смягчения ситуации на рынке.