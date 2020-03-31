https://static.news.ru/photo/beed5102-73aa-11ea-8682-fa163e074e61_660.jpgДональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/GlobalLookPress
Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что Россия, Соединённые Штаты и Саудовская Аравия будут время искать выход из сложившейся ситуации на рынке нефти.
Американский лидер подчеркнул, что никто не хочет терять целую отрасль из-за сложившейся обстановки.
Они соберутся вместе, и мы все соберёмся вместе и посмотрим, что мы можем сделать. Потому что мы не хотим терять целую отрасль из-за этого. Дело в том, что мы потеряем целую отрасль из- за этого, тысячи и тысячи рабочих мест, — процитировали сообщение Дональда Трампа в ТАСС.
Он отметил, что текущая ситуация может нанести огромный вред американской нефтяной отрасли.
Как писал NEWS.ru ранее, замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов заявил о том, что переговоры президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным о сотрудничестве в области энергетики являются сигналом о том, что падение цен на нефть сильно ударило по Соединённым Штатам.