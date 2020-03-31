Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что Россия, Соединённые Штаты и Саудовская Аравия будут время искать выход из сложившейся ситуации на рынке нефти.

Американский лидер подчеркнул, что никто не хочет терять целую отрасль из-за сложившейся обстановки.

Они соберутся вместе, и мы все соберёмся вместе и посмотрим, что мы можем сделать. Потому что мы не хотим терять целую отрасль из-за этого. Дело в том, что мы потеряем целую отрасль из- за этого, тысячи и тысячи рабочих мест, — процитировали сообщение Дональда Трампа в ТАСС.

Он отметил, что текущая ситуация может нанести огромный вред американской нефтяной отрасли.

Как писал NEWS.ru ранее, замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов заявил о том, что переговоры президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным о сотрудничестве в области энергетики являются сигналом о том, что падение цен на нефть сильно ударило по Соединённым Штатам.

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