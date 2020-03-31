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Экспорт из стран ЕАЭС гречки, ржи, риса, семян подсолнечника и ряда других продуктов теперь под запретом. Такое решение приняла коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Принято решение о введении «второго пакета» мер, направленных на установление временного запрета на вывоз из стран Евразийского экономического союза отдельных видов продовольственных товаров, — цитирует сообщение РИА Новости. Отмечается, что...