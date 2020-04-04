Трамп пока не планирует вводить пошлины в отношении РФ и Саудовской Аравии

https://static.news.ru/photo/699f19ba-761b-11ea-ac64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kevin Dietsch/CNP/AdMedia

Американский лидер Дональд Трамп пока не рассматривает введение дополнительных пошлин в отношении Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность в случае, если стороны не предпримут мер для нормализации ситуации на мировом рынке нефти.

Хозяин Белого дома выразил мнение, что между Саудовской Аравией и Российской Федерацией идёт спор, который негативно влияет на мир в целом и наносит ущерб индустрии энергетики. Однако он надеется, что стороны смогут урегулировать все вопросы в ближайшее время, передаёт ТАСС.

Использую ли я пошлины для нефти? Мы можем. Поступаю ли так сейчас? Нет. Думаю ли я об их введении в настоящий момент? Нет. Однако если к нам не будут относиться справедливо, то это, безусловно, является инструментом в наборе инструментов, — сказал Трамп.

Как писал NEWS.ru ранее, Эр-Рияд готов на значительные сокращения добычи нефти. Об этом сообщил источник, знакомый с позицией властей королевства. Инсайдер не уточнил, готова ли Саудовская Аравия ограничить нефтедобычу по сравнению с уровнем первого квартала, но подчеркнул, что формула ещё не определена.