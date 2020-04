Трамп: ОПЕК+ стремится сократить добычу нефти на 20 млн баррелей

По его словам, если это произойдёт, энергетическая промышленность вновь станет сильной. Мир вернётся к обычным делам после бедствия с коронавирусной инфекцией.

Having been involved in the negotiations, to put it mildly, the number that OPEC+ is looking to cut is 20 Million Barrels a day, not the 10 Million that is generally being reported. If anything near this happens, and the World gets back to business from the Covid 19.....