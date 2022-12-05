Товарооборот России и Ирана вырос до рекордных значений

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Товарооборот России и Ирана в январе — октябре 2022 года достиг рекордных показателей. Он превысил считавшийся до этого рекордным 2021 год, когда товарооборот составил чуть больше $4 млрд, пишут «Известия».

Экспорт за 10 месяцев текущего года вырос на 27%, импорт — на 10%. Иран среди прикаспийских государств занимает второе место по уровню торговли с Россией. В основном, страны торгуют сельхозпродукцией. Вопросы налаживания экспорта из России мяса птицы и баранины и расширения закупок плодоовощной продукции республики обсуждались на Российско-Иранском бизнес-форуме.

Увеличение товарооборота между странами эксперты связывают с укреплением дружественных отношений между Москвой и Тегераном, многолетним опытом Ирана в развитии экономики на фоне санкций. Улучшение взаимодействия между государствами в сфере торговли также объясняется географическим положением Ирана, которое позволяет развивать новые маршруты поставок.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых трех кварталов 2022 года вырос на 32,5%. По итогам девяти месяцев он составил $136,089 млрд.