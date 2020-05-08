Торговым центрам предрекают крах из-за послаблений арендаторам

https://static.news.ru/photo/cdb3a530-9185-11ea-a847-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Торговые центры могут превратиться в полупустые бетонные коробки из-за послаблений арендаторам в новом законопроекте. Правительство, чтобы сгладить последствия пандемии, предлагает позволить арендаторам расторгать договоры аренды в одностороннем порядке.

Российский совет торговых центров считает такую инициативу губительной для отрасли, причём без возможности дальнейшего восстановления. Суть инициативы — у добросовестных арендаторов появится возможность расторгать договоры без взимания неустойки, убытков, штрафов, пишет «Интерфакс».

Воспользоваться таким правом могут только те, кто потерял 50% доходов с момента введения ограничительных мер из-за пандемии в стране. Совет торговых центров просит не принимать документ, так как скидка по аренде за апрель-май и так намного лучше рекомендованных правительством условий. Торговые центры, помимо аренды, полностью лишены каких-либо доходов, поэтому принятие документа приведёт к их краху.

Вместо равномерного распределения убытков по всей цепочке добавленной стоимости правительство пытается решить проблемы одной отрасли за счёт других, — говорится в письме РСТЦ, направленном в Госдуму.

Принятие закона приведёт не только к разрушению отрасли, но и к переоценке недвижимости, и тогда торговые центры превратятся в полупустые здания с риском для посещения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после снятия карантинных мер в российской столице может закрыться почти половина магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Речь идёт в том числе о точках, которые до начала пандемии коронавируса работали в крупных торговых центрах.