«Только в критических случаях»: экономист оценил идею списать регионам долг Экономист Климанов: Россия может списать регионам 2,5 трлн рублей долгов

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Россия может списать регионам 2,5 трлн рублей долгов, так как ситуация критическая, сообщил доктор экономических наук Владимир Климанов Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Более половины госдолга регионов федеральному центру — это кредиты из федерального бюджета, их свыше 1,5 трлн рублей.

Списание долгов возможно только в критических случаях, которые, наверное, характеризуют ситуацию текущего момента. Поэтому рассмотреть возможность списания возможно. Когда практически все субъекты федерации ей должны, это говорит о несовершенстве процесса. Наверное, здесь нужно говорить о списании, которое затронет большинство регионов. Иначе, если к этому подходить индивидуально, практика будет совсем негативной, — сказал Климанов.

Аннулировать долги российских регионов перед федеральным центром предложил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов. По его словам это стоит сделать из-за санкций Запада и сложной экономической ситуации.

28 марта Фонд развития гражданского общества подготовил исследование на основе данных Минфина, Росстата, ФНС и Федерального казначейства о социально-экономическом положении регионов по итогам 2021 года. В топ вошли 35 субъектов, некоторые заняли одно место на двоих.