Названы самые успешные регионы РФ по социально-экономическому развитию

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Фонд развития гражданского общества подготовил исследование на основе данных Минфина, Росстата, ФНС и Федерального казначейства о социально-экономическом положении регионов по итогам 2021 года. В топ вошли 35 субъектов, некоторые заняли одно место на двоих, сообщают «Известия».

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, который обошёл Москву, столица оказалась на втором месте. В десятку самых успешных регионов вошли ХМАО, Санкт-Петербург, Татарстан, Коми и Челябинская область, поделившие шестое место. Далее следуют Московская область, Пермский и Красноярский края, разделившие восьмое место, Кемеровская, Свердловская и Иркутская области, занявшие 10-е место.

Рейтинг является интегральным и объединяет данные экономического и социально-экономического положения регионов России, — поясняется в документе.

Рейтинг состоит из девяти блоков, в которые входят средняя зарплата, прожиточный минимум, индекс промпроизводства, динамика НДС, а также отношение суммы госдолга к сумме доходов бюджета.

Во вторую десятку рейтинга попали Хакасия, Хабаровский край, Ленинградская, Мурманская, а также Самарская области, НАО, Якутия, Приморский край, Курская область и Краснодарский край.

В третьей десятке оказались Тюменская, Томская, Калужская, Сахалинская, Архангельская, Белгородская, Новосибирская, Магаданская, Нижегородская и Ярославская области. Последними в рейтинге названы Воронежская область, Камчатский край, Карелия, Калининградская область и Чукотка.

Ранее были названы регионы, которые являются лидерами и аутсайдерами по итогам 2021 года. Лидером в рейтинге развития регионов России в 2021 году стала Москва. На втором месте оказался Ненецкий автономный округ, на третьем Хабаровский край, на четвёртом и пятом — Камчатский край и Амурская область.