Большинство россиян заявили о нехватке денег до зарплаты

Две трети россиян рассказали о нехватке зарплаты до конца месяца. Им регулярно не хватает около пяти тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные аналитического центра университета «Синергия».

Около 67% граждан России признались, что им не хватает ежемесячного дохода, а 33% россиян назвали свою зарплату достаточной для нормальной жизни, — выяснили аналитики.

Почти половине опрошенных (49,6%) в конце месяца недостаёт около пяти тысяч рублей, каждому пятому (20,6%) — 10–15 тысяч рублей. 19,8% респондентов сообщили о нехватке 20–25 тысяч рублей, а каждый десятый — о более чем 30 тысячах рублей.

При этом 27,8% россиян копят деньги. Больше половины из них (58,7%) откладывают менее 5 тысяч рублей, 22% — 5–10 тысяч рублей. Каждый десятый (10,7%) может сохранять ежемесячно от 15 до 20 тысяч, а больше удаётся откладывать 8,6% респондентов.

Чаще всего россияне копят на покупку домашней техники, ремонт, отдых, машину, непредвиденные расходы, квартиру, на образование детей и финансовый запас после выхода не пенсию.

Опрос проводился в сентябре, в нём участвовали пять тысяч совершеннолетних граждан из всех регионов России.

Ранее депутат Госдумы Валерий Гартунг рассказал, что работающие пенсионеры в России, которым отказывают в индексации пенсий, в среднем ежегодно недополучают несколько тысяч рублей. Размер этой недоплаты напрямую зависит от разницы между пенсией и зарплатой на основной работе.