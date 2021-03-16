Тиньков назвал тройку будущих лидеров списка российских миллиардеров

https://static.news.ru/photo/a7470170-86e5-11eb-b429-96000091f725_660.jpg Павел Дуров Фото: durov/instagram.com

Предприниматель Олег Тиньков назвал первую тройку тех, кто в будущем возглавит список российских миллиардеров. Об этом пишет журнал Forbes со ссылкой на эфир соцсети Clubhouse.

По мнению Тинькова, в первую тройку российских миллиардеров в будущем войдут Павел Дуров, Николай Сторонский и братья Бухманы.

Не знаю, правда, кто на каком месте, — уточнил предприниматель.

Все названные Тиньковым предприниматели в настоящее время уже являются долларовыми миллиардерами. Состояние основателя социальной сети «ВКонтакте» и создателя мессенджера Telegram Павла Дурова оценивается в $3,4 млрд, состояние основателя британского финтех-стартапа Revolut Николая Сторонского — в $1,1 млрд, а состояние основателей компании мобильных приложений Playrix братьев Игоря и Дмитрия Бухманов — в $3,1 млрд у каждого.

В 2020 году в топ-3 российского рейтинга Forbes вошли глава «Норникеля» Владимир Потанин с капиталом в размере $19,7 млрд, совладелец НМЛК Владимир Лисин с суммой $18,1 млрд и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон, чьё состояние оценивается в $17,1 млрд.

Ранее NEWS.ru писал, что состояние семьи российского бизнесмена, владельца «Северстали» Алексея Мордашова впервые достигло $30 млрд.