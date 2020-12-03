«Тинькофф» заявил об отмене бесплатных переводов на карты «Сбера»

https://static.news.ru/photo/f84afb4a-3568-11eb-bdeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клиенты банка «Тинькофф» больше не смогут бесплатно переводить средства на карты «Сбера» по номеру телефона. Об этом сообщает TCS Group.

Теперь клиент при переводе денежных средств на карту Сбербанка должен будет заплатить комиссию в размере 1,5% от суммы перевода. При этом переводы через Систему быстрых платежей останутся бесплатными, — цитирует сообщение «Экономика сегодня».

Совместный сервис переводов по номеру телефона между двумя банками был запущен летом 2018 года, и изначально существовала небольшая комиссия — она составлял 1%. Но в марте 2019 года для клиентов банка «Тинькофф» она была отменена.

Теперь комиссия снова будет взиматься, обновлённые условия вступают в силу с 10 декабря. Как уточнят «Тинькофф», размер комиссии составит не менее 30 рублей. При этом переводы на «Сбер» не повлияют на лимит бесплатных переводов на карты других банков.

В период бесплатных переводов всё же существовали определённые ограничения. Владельцы карт Tinkoff Black могли переводить на «Сбер» до 20 тысяч рублей в месяц, а с премиальных карт Black Edition можно было перечислить до 50 тысяч рублей в месяц. При этом переводы через Систему быстрых платежей, которые остаются бесплатными, могут составлять до 100 тысяч рублей в месяц. Соответственно, в этом случае остаются в силе и лимиты для карт Tinkoff Black и Black Edition.

Ранее NEWS.ru писал, что десятилетнее партнёрство со Сбербанком завершил «Яндекс». Как рассказал управляющий директор группы «Яндекс» Тигран Худавердян, стало сложно сочетать брак и конкуренцию. Сбербанк решил развивать собственную экосистему, которая стала соперничать с самим «Яндексом».