The Economist: Россия обходит санкции «в промышленных масштабах»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия почти через год после начала СВО обходит введенные экономические санкции «в промышленных масштабах», пишут эксперты The Economist. Как отмечает издание, крупные западные компании отказались от торговли, отгрузки и страховки нефти, однако продажей начали заниматься «таинственные новички», многие из которых вовсе никогда не были связаны с этой отраслью. В материале говорится, что «серый» рынок не исчезает, напротив — он готов расшириться, когда будут введены новые ограничительные меры.

Когда западные трейдеры ушли, появились новички, которые начали продавать в Индию, Шри-Ланку, Турцию и другие страны. Большинство из них никогда не торговали российской нефтью и нефтью в целом: инсайдеры подозревают, что большинство из них являются прикрытием для российских госкомпаний, — передает The Economist.

Авторы напомнили, что вскоре после введения «потолка» цен на нефть экспорт российского топлива вернулся к показателям, фиксировавшимся летом. Эксперты считают, что черное золото из РФ распространяется по теневым каналам, которые трудно отслеживать.

В качестве примера журналисты приводят ситуацию с ОАЭ, которые по итогу первых девяти месяцев прошлого года импортировали больше нефти из России, чем за предыдущие три года вместе взятых.

Похоже, они смешали и перепродали часть топлива в Европу, — заключило издание.

Схожий пример обозреватели привели в отношении Малайзии, которая экспортирует в Китай вдвое больше нефти, чем производит. Журналисты предполагают, что большая часть этой нефти иранского происхождения, но допускают, что там «могли затеряться» и российские баррели.

В The Economist добавили, что нефть из РФ в большинстве своем идет через «серые» сети. Последние, утверждают специалисты, не являются законными, так как не используют логистику Запада, и не признают введенный «потолок». Подчеркивается, что Россия в настоящее время может использовать более 360 судов. Этот показатель эквивалентен 16% мировых запасов танкеров, предназначенных для работы с сырой нефтью.

Ранее энергоэксперт Игорь Юшков говорил, что показатели экспорта нефти Urals по морю достигли рекордных показателей из-за того, что Россия перестраивает рынок в азиатском направлении. По его словам, российские поставщики смогли найти наиболее эффективный способ доставки нефти в Китай и Индию — ее загружают в большие танкеры в международных водах с помощью других небольших танкеров.