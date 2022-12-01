Темпы роста производства в РФ ускорились до максимума с 2017 года

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Объем промышленного производства в России в ноябре вырос самыми быстрыми темпами с января 2017 года, это привело к росту занятости и производственных запасов, сообщило аналитическое агентство Standard & Poor’s. Компании также нарастили закупки сырья самыми быстрыми темпами с января 2017 года.

Спрос в основном определяется внутренними потребителями, поскольку заказы от международных импортеров сокращаются с конца февраля, — сказано в материале агентства.

Ранее представители Центробанка сообщили, что по итогам третьего квартала текущего года спад ВВП России оценивается на уровне 4% в годовом выражении. В четвертом квартале падение ВВП ожидается в районе 7,1%. Также в ЦБ отметили, что динамика деловой активности оказалась лучше прогнозируемой, чему способствовала динамика промышленного производства, объем строительных работ и розничных продаж, а также активность в сельскохозяйственной отрасли, где в этом году ожидается рекордный урожай.

Также в ЦБ обновили базовый прогноз. Теперь в документе отмечается, что в этом году спад ВВП составит от 3% до 3,5%. По словам экспертов регулятора, влияние шоков может быть более продолжительным. Центробанк подчеркивает, что в следующем году экономика сократится на 1–4%. При этом прирост в четвертом квартале 2023 года будет ниже прогнозируемого уровня.