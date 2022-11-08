Банк России оценил падение ВВП за квартал в 4%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По итогам третьего квартала текущего года спад ВВП России оценивается на уровне 4% в годовом выражении. Такое заявление сделали представители Центробанка в докладе, посвященном денежно-кредитной политике регулятора. В четвертом квартале падение ВВП ожидается в районе 7,1%. Также в ЦБ отметили, что динамика деловой активности оказалась лучше прогнозируемой.

Поддержку выпуску оказала динамика промышленного производства, объем строительных работ и розничных продаж, а также активность в сельскохозяйственной отрасли, где в этом году ожидается рекордный урожай, — говорит регулятор.

В ЦБ обновили базовый прогноз. Теперь в документе отмечается, что в этом году спад ВВП составит от 3% до 3,5%. По словам экспертов регулятора, влияние шоков может быть более продолжительным.

Центробанк подчеркивает, что в следующем году экономика сократится на 1–4%. При этом прирост в четвертом квартале 2023-го будет ниже прогнозируемого уровня.

Ранее стало известно, что в России в ближайшие кварталы может ускориться инфляция, о чем писали журналисты со ссылкой на бюллетень Центробанка «О чём говорят тренды». Одним из факторов, который указали в документе специалисты ведомства, стало то, что россияне опережающими темпами по сравнению со средними уровнями прошлого года перекладывают деньги на депозиты сроком до 181 дня и на текущие счета. Еще одним фактором, по мнению экспертов, является текущая динамика кредитования.