Тарифы РЖД могут возрасти

https://static.news.ru/photo/91ae054a-bdf7-11eb-8b3a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РЖД может проиндексировать тарифы для компенсации затрат из-за повышения цен на стройматериалы при модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. Об этом сообщает РБК со ссылкой на презентацию компании и источники.

Также в качестве возможной меры рассматривается введение надбавок для отдельных грузов. Она распространится на пользователей транспортных услуг Восточного полигона. Как уточняется, изменения могут вводиться на 2022 год или на период с 2022 по 2024 год.

По данным компании, модернизация Восточного полигона за I квартал текущего года обошлась в 760 млрд рублей. Так, размер надбавок может составить от 0,74 до 149,73%. Точная цифра будет зависеть от срока их действия и числа грузов, которые под неё подпадут, наибольший тариф коснётся металлургического сырья.

Напомним, модернизация Восточного полигона подразумевает увеличение пропускной мощности дорог со 144 млн до 180 млн тонн в год.

Ранее сообщалось, что РЖД должны были представить план по развитию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Компания заключила договорённость с Минобороны о «привлечении трудовых ресурсов» для расширения железнодорожных магистралей.