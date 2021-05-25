Тарифы РЖД могут возрасти

РЖД может проиндексировать тарифы для компенсации затрат из-за повышения цен на стройматериалы при модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. Об этом сообщает РБК со ссылкой на презентацию компании и источники.
Также в качестве возможной меры
По данным компании, модернизация Восточного полигона за I квартал текущего года обошлась в 760 млрд рублей. Так, размер надбавок может составить от 0,74 до 149,73%. Точная цифра будет зависеть от срока их действия и числа грузов, которые под неё подпадут, наибольший тариф коснётся металлургического сырья.
Напомним, модернизация Восточного полигона подразумевает увеличение пропускной мощности дорог со 144 млн до 180 млн тонн в год.
Ранее сообщалось, что РЖД должны были представить план по развитию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Компания заключила договорённость с Минобороны о «привлечении трудовых ресурсов» для расширения железнодорожных магистралей.