К строительству железных дорог в Сибири привлекут армию

https://static.news.ru/photo/1c3f096a-7e89-11eb-95c5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РЖД в ближайшее время представит план по развитию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Уже имеется договорённость с Минобороны о «привлечении трудовых ресурсов» для расширения железнодорожных магистралей.

Мы готовы разместить военных на этих объектах, мы знаем на каких объектах. Там необходимо выработать систему взаимоотношений, поскольку военные могут работать только по специальным договорным условиям. Я уверен, что мы этот вопрос решим, — цитирует ТАСС главу РЖД Олега Белозёрова.

На совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области он также пообещал, что РЖД своевременно выполнят планы по вывозу угля из Кузбасса и расширению БАМа и Транссиба.

Развитие Восточного полигона подразумевает увеличение пропускной способность в направлении морских портов и пограничных переходов на Дальнем Востоке до 144 млн тонн в 2021 году, а в период до 2024 года — до 180 млн тонн.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин поручил правительству зафиксировать этапы и параметры расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. На совещании по вопросам развития угольной отрасли, прошедшем в режиме видеоконференции, он отметил, что эта работа должна быть «чёткой и ритмичной». По его словам, это важно и для выполнения региональных программ развития, и для инвестиций угледобывающих компаний.