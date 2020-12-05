Судно-трубоукладчик «Северного потока — 2» покинуло порт в Германии

Из немецкого порта Висмар вышло судно-трубоукладчик «Фортуна», которое может быть задействовано при достройке «Северного потока — 2». О том, что корабль покинул порт, свидетельствует информация системы позиционирования судов MarineTraffic.
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии подтвердило, что «Фортуна» может использоваться при работе над «Северным потоком». По его данным, якорный трубоукладчик будет работать в акватории Балтийского моря с 5 по 31 декабря.
Как
[Он] в субботу прекратил движение на запад примерно в 150 километрах от порта Мукран — логистической базы проекта «Северный поток — 2», — сообщает источник.
Проект «Северный поток — 2» подразумевает строительство двух линий газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Газопровод должен пройти от побережья России до Германии через Балтийское море.
Как писал NEWS.ru, эксперты полагают, что завершение строительства и запуск газопровода «Северный поток — 2» приведёт к потере необходимости в транзите газа через территорию Украины. По мнению специалистов, голубое топливо будет поставляться даже в те страны, которые не покрывались «Северным потоком» и «Турецким потоком». В этом случае транзит через Украину станет «лишним».