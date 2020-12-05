Суд отказал Вексельбергу в доступе к активам в Швейцарии

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Российский предприниматель, владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг не смог вернуть доступ к своим активам в Швейцарии.

Банк Julius Baer отказывается возвращать активы бизнесмена, ссылаясь на санкции США. Вексельберг пытался оспорить это решение в суде. Формально иск к банку подала компания Lamesa, зарегистрированная на Кипре, пишет газета Tages-Anzeiger. Российский предприниматель является одним из бенефициаров компании. Lamesa требовала от Julius Baer предоставить доступ к номинированным в американских долларах ценным бумагам, заблокированным в связи с ограничениями, введёнными Вашингтоном в апреле 2018 года.

Истец называет блокировку незаконной, так как Lamesa формально не находится в санкционных списках. Однако суд Цюриха отклонил иск компании. В итоговом постановлении говорится, что заморозка активов правомерна, равно как и отказ от транзакций и выплат дивидендов. Вексельберг собирается обжаловать решение. По данным газеты, бизнесмену нужен доступ к активам, чтобы выплатить кредит в размере $160 млн.

В мае Вексельберг заявлял, что активы, хранящиеся в швейцарском банке, он планировал направить на благотворительность, в частности, на борьбу с последствиями пандемии COVID-19.

Это варварство в XXI веке: столкнувшись с такими нечеловеческими проблемами, принимать такие решения, — прокомментировал судебное решение бизнесмен.

По данным Forbes, после введения американских санкций швейцарские банки заморозили на счетах российского предпринимателя более $1 млрд. Состояние Вексельберга в начале декабря, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Inde, составляло $15,7 млрд, передавал NEWS.ru.