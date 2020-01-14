https://static.news.ru/photo/5375a24e-36e2-11ea-8b21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исследование показало, какие профессии являются самыми высокооплачиваемыми в России.

По данным сервиса «Авито работа», первую строчку в рейтинге заняла сфера строительства. В среднем строители в России зарабатывают 49,8 тысячи рублей в месяц.

Второе место заняла фитнес-индустрия. Её работники зарабатывают в среднем 47,7 тысячи рублей в месяц. Средняя месячная зарплата лиц, занятых в автомобильном бизнесе, составляет 46,1 тысяча рублей, передаёт Lenta.ru .

Средняя зарплата по всем массовым профессиям в России по итогам 2019 года составила 37,8 тысячи рублей. Аналогичный показатель в 2018 году был на 6% ниже.

Ранее NEWS.ru писал о том, что россиянам предрекли увеличение зарплат в 2020 году. Как заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, рост коснётся не только реальных зарплат в России, но и реальных располагаемых доходов.