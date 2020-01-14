Исследование показало, какие профессии являются самыми высокооплачиваемыми в России.
По данным сервиса «Авито работа», первую строчку в рейтинге заняла сфера строительства. В среднем строители в России зарабатывают 49,8 тысячи рублей в месяц.
Второе место заняла фитнес-индустрия. Её работники зарабатывают в среднем 47,7 тысячи рублей в месяц. Средняя месячная зарплата лиц, занятых в автомобильном бизнесе, составляет 46,1 тысяча рублей, передаёт
Средняя зарплата по всем массовым профессиям в России по итогам 2019 года составила 37,8 тысячи рублей. Аналогичный показатель в 2018 году был на 6% ниже.
Ранее NEWS.ru писал о том, что россиянам предрекли увеличение зарплат в 2020 году. Как заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, рост коснётся не только реальных зарплат в России, но и реальных располагаемых доходов.
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