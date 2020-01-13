https://static.news.ru/photo/b0533d6e-369c-11ea-89bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянам предрекли увеличение зарплат в 2020 году. Как заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, рост коснётся не только реальных зарплат в России, но и реальных располагаемых доходов.

Он отметил, что зарплата вырастет на 2,3%. На 1,5% увеличатся реальные располагаемые денежные доходы граждан. Это будет распространяться и на работников бюджетного сектора экономики.

Заработные платы категорий, обозначенных в майских указах президента от 2012 года, по-прежнему будут соотноситься со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в регионе. Растёт данный показатель — значит, растёт и зарплата этих категорий бюджетников, — пояснил министр в интервью «Российской газете».

Кадровые работники, юристы, бухгалтеры, работающие в бюджетных учреждениях, также смогут рассчитывать на прибавку. С 1 октября 2020 года фонд оплаты труда по ним будет проиндексирован на 3%.

Ранее специалисты сайта по поиску работы HeadHunter провели опрос, в результате которого выяснилось, что 74% трудоустроенных жителей России недовольны зарплатой. Данные были обнародованы 10 января. Среди представителей рабочих профессий доля недовольных достигает 80%, а среди фрилансеров — 78%. Однако есть в России и те, кого зарплата вполне устраивает. В числе респондентов получаемыми на работе деньгами по большей степени довольны HR-специалисты, писал NEWS.ru.