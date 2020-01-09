https://static.news.ru/photo/a93d689e-3370-11ea-a6d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты сайта по поиску работы HeadHunter провели опрос, в результате которого выяснилось, что 74% трудоустроенных жителей России недовольны. Данные были обнародованы в пятницу, 10 января.

Среди представителей рабочих профессий доля недовольных достигает 80%, а среди фрилансеров — 78%. Однако есть в России и те, кого зарплата вполне устраивает. В числе респондентов получаемыми на работе деньгами по большей степени довольны HR-специалисты.

В 77% случаев инициатором разговора о повышении зарплаты являются сами соискатели. В 7% случаев инициатива исходила от руководства, в остальных инициатива была обоюдной. Наиболее частым аргументом в разговоре является упор на то, что работник добился определённых успехов в работе, — приводит ТАСС сообщение от специалистов сервиса.

Ранее NEWS.ru писал, что большая часть как российских, так и представленных в стране иностранных компаний собираются увеличить зарплаты сотрудникам в 2020 году. Причём компании с отечественным капиталом говорят о повышении в среднем на 10%, а с зарубежным — на 7%.