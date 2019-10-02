https://static.news.ru/photo/cbd1b752-e52d-11e9-a5e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В инвестиционную программу РЖД на ближайшие три года заложили строительство моста на Сахалин. Такие данные приводятся в пояснительной записке, с которой ознакомился РБК .

Её подлинность подтвердили несколько источников издания. В документе указано, что средства заложены на строительство «железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского», а именно моста.

Строительство линии «зависит от параметров привлечения бессрочных облигаций с гарантированной доходностью до 250 млрд руб.», говорится в документе.

Что касается внутренней нормы доходности, то она оценивается в 10,2%. Предполагается, что мост окупит себя через 20 лет после введения в эксплуатацию.

В секретариате вице-премьера Максима Акимова, который курирует транспорт и является председателем совета директоров РЖД, отметили, что привлечение частных инвестиций в проект строительства моста на Сахалин находится в рамках компетенции госкомпании. Однако на совете директоров РЖД данный вопрос не рассматривался, указано в официальном ответе.

Президент РФ Владимир Путин осенью 2018 года поручил оценить, насколько будет целесообразно строительство сахалинского моста.

Однако ни один из грузовладельцев-угольщиков тогда не поддержал идею. Из-за сомнений в корректности стоимости проекта нецелесообразным его считает и Акимов. При этом стоимость моста и порта для загрузки летом 2019 года оценили в 433 млрд руб.

Мост на Сахалин предусмотрен в Комплексном плане развития магистральной инфраструктуры до 2024 года на 6,3 трлн руб., утверждённом правительством в конце 2018 года. При этом министр транспорта Евгений Дитрих подчёркивал, что по сахалинскому мосту в плане нет господдержки.

Ранее News.ru писал, что группа компаний «СК Мост», основным владельцем которой является российский бизнесмен Руслан Байсаров, совместно с представителями ОАО «РЖД» перестраивают железнодорожную инфраструктуру Сахалина. Специалисты трудятся над тем, чтобы перевести колёсную колею на общефедеральный стандарт ширины.