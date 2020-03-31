Апокалиптический сценарий постепенно сходит с киноэкранов в нашу жизнь. За последние две недели спрос на холодильники и морозильники вырос в панических размерах — до неслыханных 1700%. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе «Яндекс.Маркета». Точно такая же ажиотажная ситуация наблюдается на маркетплейсе «Беру» и на ряде других платформ, подтвердили онлайн-ретейлеры.

Так, на одной из крупнейших маркетплейс-площадок в конце прошлой недели по сравнению с аналогичным периодом позапрошлой недели спрос на холодильники вырос на 50%, а на морозильники — почти на 30%. Аномальный спрос на морозильники аналитики зафиксировали с 7 по 17 марта — тогда количество заказов выросло более чем в 6 раз. Средний чек за этот период вырос в 1,5 раза.

На том же «Яндекс.Маркете» был также зафиксирован резкий всплеск спроса на холодильники — интерес к категории вырос более чем в 2 раза, а пик пришёлся на 19 марта. Также пользователи сервиса стали чаще искать морозильники — примерно в 3 раза чаще, чем в марте прошлого года.

В марте 2019-го подобного высокого интереса к товарам этой категории не наблюдалось вообще, отметила представительница пресс-службы «Яндекс.Маркета» Валерия Леденёва.

Удачное вложение?

Наши сограждане стали покупать холодильники и морозильные камеры сейчас так активно, потому что поняли: карантинные мероприятия могут коснуться каждого и нужен определённый запас продовольствия, объясняет исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кроме того, по его суждению, свою «злую» роль сыграл и фактор ослабления рубля — как и в конце 2014 года, люди стали тратить деньги, покупая бытовую технику.

Это своеобразная защита средств от девальвации. Кроме того, понятно, что ряд товаров импортного производства неизбежно будет дорожать из-за роста курса рубля. Дмитрий Гелемурзин исполнительный директор Goldman Group исполнительный директор Goldman Group

ООН уполномочен заявить

Увы, но паника россиян, страждущих холодильников, к сожалению, объяснима. Ведь даже ООН намедни предупредил о вероятном дефиците продовольствия во всём мире, который может произойти вследствие приостановки функционирования фермерских и более крупных аграрных хозяйств, а также по причине обрушения цепочек поставок в десятках стран Земли.

По оценкам чиновников Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), коронавирусная пандемия грозит сломать устоявшиеся экономические взаимоотношения и связи, что может ударить и по доставке рабочей силы в районы, где в ней есть наибольшая необходимость. Это собьёт с привычного ритма работы огромное количество сельскохозяйственных предприятий.

Производственный разлад чреват серьёзными трудностями с поставками продовольствия в сетевые, одиночные супермаркеты и мини-магазины уже в апреле и мае, прогнозируют специалисты ФАО.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объясняется тревога ООН очень просто. Во многих странах АПК производит продукцию, используя труд приезжих. В той же Польше на полях работают украинцы, в Румынии и Болгарии — жители Молдавии, в России — выходцы из стран Средней Азии, в США — мексиканцы. И уже сейчас правительства многих стран понимают, что сельскохозяйственный сезон под угрозой срыва — а это и есть прямая угроза продовольственной безопасности во всём мире.

Опасность в том, что новоявленная пандемия разрушает цепочки производства самого главного для человека — продуктов питания. Если пандемия затянется надолго, если на поля не выйдет техника, если не будет выращен и собран урожай, продуктовый кризис в этом году может действительно наступить, — соглашается с видением ООН эксперт Дмитрий Гелемурзин.

Судьбе не раз шепнём «мерси боку»

Оптимистично настроенные аналитики уверяют нас, что кризиса продовольствия (во всяком случае, в РФ) пока не ожидается, поставщики в магазинах работают эффективно, перебоев с производством продуктов питания тоже нет. Мол, паника — в головах, а не на прилавках.

Давайте посмотрим правде в глаза: при современном уровне технологий пищевого производства очень сложно допустить ситуацию, при которой людям перестанет хватать еды. Конкретно в России колоссальные запасы зерна и сезонных овощей, работают круглогодичные производства овощей и фруктов, мяса и молока. Действий военного характера, которые могли бы повредить производственные линии, тоже нет. Молоко в магазине есть сегодня, будет и завтра. Анна Бодрова старший аналитик ИАЦ «Альпари» старший аналитик ИАЦ «Альпари»

Тем же странам, где может начаться дефицит продуктов питания, помогут более сильные соседи, это нормальная практика, успокаивает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, не может не обнадёживать тот факт, говорят экономисты, что Россия обладает крупнейшими запасами чистейших (без ГМО) чернозёмов (около 15% от мировых запасов) и колоссальным потенциалом в производстве и экспорте зерновых культур, мяса и молочных продуктов. Да и с подешевевшим рублём сегодня самое время расширять рынки сбыта за рубежом, знакомить потребителя через гуманитарные поставки с российской пищевой отраслью.

Даже при скромных подсчётах экспорт российских сельхозпродуктов и продуктов питания в горизонте пяти лет может вырасти на порядок, уверены опрошенные NEWS.ru эксперты. Правда, для этого к отрасли нужно такое же серьёзное отношение, как, например, к ТЭК, а также требуются серьёзные инвестиции и привлекательные условия для всех участников рынка в России.



Но расслабляться из-за необъятности российских возможностей не стоит. По мнению доцента базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаила Перельмана, нашей стране уже сейчас необходимо принимать все меры для того, чтобы облегчить логистику для всех участников рынка, рассмотреть возможность переноса налоговых платежей на более длительное время, увеличить платёжеспособность населения и пересмотреть возможность открытия «зелёных коридоров» на товары, которые не поставлялись в условиях эмбарго в отношении РФ, однако будут необходимы для нормального удовлетворения потребностей россиян.