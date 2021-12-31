Стоимость пачки сигарет выросла с 1 января в России

Единая минимальная цена пачки сигарет выросла в России с 1 января до 112 рублей. По закону, ограждающему граждан от вредного воздействия табачного дыма, продажа сигарет, стоящих дешевле, недопустима.

Корректировки в антитабачный закон вступили в силу с 1 апреля прошлого года. Тогда и была введена минимальная стоимость табачной продукции. Она рассчитывается из минимального значения акциза за пачку сигарет, повышающего коэффициента и НДС. Соответствующее положение размещено на портале правовых актов.

С апреля и до конца года минимальная цена пачки сигарет составляла 108 рублей. Что касается розничной продажи, то её необходимо производить по максимальным ценам. И если их значение находится ниже действующей единой минимальной цены, то реализация сигарет, за исключением некоторых случаев, запрещена.

Максимальную розничную цену налогоплательщик устанавливает сам, как на одну пачку сигарет, так и отдельно по каждой марке.

Ранее сообщалось, что в 2021 году под запрет попало курение в медицинских учреждениях, в местах торговли, на складах, также появились требования к оснащению мест для курения на открытом воздухе. В 2022 году запреты для курильщиков ужесточат.