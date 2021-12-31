Стоимость пачки сигарет выросла с 1 января в России

Единая минимальная цена пачки сигарет выросла в России с 1 января до 112 рублей. По закону, ограждающему граждан от вредного воздействия табачного дыма, продажа сигарет, стоящих дешевле, недопустима.
Корректировки в антитабачный закон
С апреля и до конца года минимальная цена пачки сигарет составляла 108 рублей. Что касается розничной продажи, то её необходимо производить по максимальным ценам. И если их значение находится ниже действующей единой минимальной цены, то реализация сигарет, за исключением некоторых случаев, запрещена.
Максимальную розничную цену налогоплательщик устанавливает сам, как на одну пачку сигарет, так и отдельно по каждой марке.
Ранее сообщалось, что в 2021 году под запрет попало курение в медицинских учреждениях, в местах торговли, на складах, также появились требования к оснащению мест для курения на открытом воздухе. В 2022 году запреты для курильщиков ужесточат.