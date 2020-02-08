https://static.news.ru/photo/c1664c52-f765-11e9-bacd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на нефть падают на фоне снижения вероятности проведения внеочередного заседания ОПЕК+.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась на $0,08 и достигла отметки в $54,39 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) потеряли $0,06, составив $50,26 за баррель.

Как писал NEWS.ru, глава Минэнерго Азербайджана Пярвиз Шахбазов полагает, что несмотря на дешевеющую нефть, досрочная встреча министров в формате ОПЕК+ не состоится из-за коронавируса. Но вносить в связи с этим какие-то коррективы в экономическую политику Азербайджана министр финансов Самир Шарифов считает преждевременным, об этом, по его мнению, стоит задуматься только в случае затянувшегося падения цен на сырьё.