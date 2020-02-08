https://static.news.ru/photo/63d9d8b4-4b2b-11ea-a56b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Минэнерго Азербайджана Пярвиз Шахбазов полагает, что несмотря на дешевеющую нефть, досрочная встреча министров в формате ОПЕК+ не состоится из-за коронавируса. Но вносить в связи с этим какие-то коррективы в экономическую политику Азербайджана министр финансов Самир Шарифов считает преждевременным, об этом, по его мнению, стоит задуматься только в случае затянувшегося падения цен на сырьё.

По всей вероятности, досрочной министерской встречи в рамках ОПЕК+ проводиться не будет, — цитирует ТАСС Шахбазова.

Он уточнил, что были предложения перенести встречу, намеченную на март, на середину или конец февраля, но после анализа ситуации решили, что встречу проведут, как и планировалось, в марте. Министр отметил, что коронавирус уже снизил цены на нефть более чем на 10%, но сейчас, по его словам, ситуация стабилизируется.

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов тоже пока не видит поводов для паники и не считает необходимым пересматривать параметры госбюджета.

Не считаю, что на фоне последних событий мы должны поддаваться панике, так как в бюджете цена на нефть заложена на достаточно осторожном уровне, — сказал журналистам глава Минфина.

В госбюджете Азербайджана на 2020 год цена барреля нефти заложена на уровне $55. Кроме того, министр подчеркнул, что в стране достаточно валютных резервов, чтобы при необходимости ответить «на нежелательные шоки».

Как писал NEWS.ru, влияние коронавируса на экономику России в настоящее время незначительное, считает глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Она добавила, что ситуация с коронавирусом отражается как на глобальной экономике, так и на экономике отдельных стран. Отмечается, например, что давление на нефтяные цены сохранится из-за ситуации с китайским коронавирусом. 6 февраля технический комитет ОПЕК+ предложил странам-участницам сократить добычу ещё на 600 тысяч баррелей в сутки для того, чтобы сгладить экономические последствия вспышки заболевания.