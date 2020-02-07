https://static.news.ru/photo/beb2479a-49a9-11ea-8ef7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Влияние коронавируса на экономику России в настоящее время незначительное, считает глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

Если говорить о России, влияние на нашу экономику в текущий момент мы оцениваем как незначительное, — цитирует её ТАСС.

Набиуллина добавила, что ситуация с коронавирусом отражается как на глобальной экономике, так и на экономике отдельных стран.

Отмечается, например, что давление на нефтяные цены сохранится из-за ситуации с китайским коронавирусом. 6 февраля технический комитет ОПЕК+ предложил странам-участницам сократить добычу ещё на 600 тысяч баррелей в сутки для того, чтобы сгладить экономические последствия вспышки заболевания.

Ранее NEWS.ru писал, что Банк России, вероятно, воздержится от продолжения снижения ключевой ставки и оставит её понижение на 0,25% до марта–апреля 2020 года.