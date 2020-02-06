Технический комитет ОПЕК+ предложил странам-участницам сократить добычу ещё на 600 тысяч баррелей в сутки для того, чтобы сгладить экономические последствия вспышки коронавируса в Китае.
Эту рекомендацию рассмотрит министерский комитет ОПЕК+ (JMMC), который уже может решить порекомендовать это всем министрам для принятия окончательного решения,
Отмечается, что из-за опасений инвесторов о спаде спроса в Китае на энергоносители котировки нефти обрушились.
Аналитики считают, что вспышка коронавируса снизила рост спроса на это сырьё в среднем на 300–500 тысяч баррелей в сутки из ожидавшихся 1,2 млн баррелей.
Ранее NEWS.ru сообщил, что в Китае произошло резкое сокращение спроса на нефть из-за распространения коронавируса. По данным Bloomberg, ежесуточное потребление уже сократилось на 20% (на 3 млн баррелей).
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