https://static.news.ru/photo/7e21aeba-48e5-11ea-8376-fa163e074e61_660.jpg Фото: PAO NOVATEK/Instagram.com/Global Look Press

Технический комитет ОПЕК+ предложил странам-участницам сократить добычу ещё на 600 тысяч баррелей в сутки для того, чтобы сгладить экономические последствия вспышки коронавируса в Китае.

Эту рекомендацию рассмотрит министерский комитет ОПЕК+ (JMMC), который уже может решить порекомендовать это всем министрам для принятия окончательного решения, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что из-за опасений инвесторов о спаде спроса в Китае на энергоносители котировки нефти обрушились.

Аналитики считают, что вспышка коронавируса снизила рост спроса на это сырьё в среднем на 300–500 тысяч баррелей в сутки из ожидавшихся 1,2 млн баррелей.

Ранее NEWS.ru сообщил, что в Китае произошло резкое сокращение спроса на нефть из-за распространения коронавируса. По данным Bloomberg, ежесуточное потребление уже сократилось на 20% (на 3 млн баррелей).