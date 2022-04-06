Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $102 впервые с 17 марта

Цена нефти марки BrenT опустилась ниже $102 за баррель впервые с 17 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Мировые цены на нефть усилили падение на 4-5%. По состоянию на 21:07 мск стоимость нефти Brent снизилась на 4,4% до $101,95 за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 4,78%, до 97,16 доллара. Буквально минутами ранее нефть обеих марок дешевела на 5%.

Утром в среду, 6 апреля стоимость июньских фьючерсов составляла $106,89 за баррель, что было на $0,25 выше цены закрытия предыдущей сессии. Трейдеры находились в ожидании официальных данных о запасах топлива в США, также шла оценка баланса спроса и предложения на рынке.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что использование стратегических запасов нефти США — это жест отчаяния. По его мнению, другого способа справиться с топливным кризисом у президента страны Джо Байдена не осталось.