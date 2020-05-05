Стоимость нефти Brent превысила $29

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Цена нефти марки Brent с поставками в июле 2020 года заметно растёт в ходе торгов на лондонской бирже ICE. К 08:34 5 мая она поднялась до $28,26 за баррель, что на $1,06 (3,9%) выше цены закрытия последней сессии.

Июньские фьючерсы нефти марки WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на тот же момент подорожали в цене на $1,23 (6,03%) — до $21,62 за баррель. Предыдущая сессия торгов...