Стоимость нефти Brent превысила $29

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE прибавила 6,8% и достигла отметки в $29,04 за баррель.
В последний раз нефть данного сорта стоила выше уровня $29 за баррель 15 апреля текущего года.
Ранее NEWS.ru писал, что июньские фьючерсы нефти марки WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали в цене на $1,23 (6,03%) — до $21,62 за баррель. Предыдущая сессия торгов закрылась при цене в $20,39 за баррель. Повышение нефтяных цен связывается с надеждами на восстановление спроса.
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