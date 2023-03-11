Стейблкоин упал из-за банкротства банка, в котором хранил $3,3 млрд WSJ: криптовалюта USD Coin упала после новости о банкротстве банка, в котором хранила $3,3 млрд

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Согласно данным CoinDesk, в субботу утром криптовалюта USD Coin упала ниже 87 центов, пишет Wall Street Journal. Это произошло после того, как компания заявила, что у нее есть $3,3 млрд, связанных с рухнувшим банком Силиконовой долины.

Виртуальная валюта, известная как стейблкоин, была предназначена для торговли ровно за доллар, но в связи с обстоятельствами отвязалась от официального курса. Стейблкоин был обеспечен реальными долларами США и краткосрочным государственным долгом и лежит в основе торговли криптовалютой.

Банк занимал 16-е место по величине активов в стране и являлся одним из наиболее известных кредиторов в отрасли технологических стартапов. Еще в прошлом году аналитики оценивали его в $40 млрд. Его капитализация стремительно росла последние пять лет.

Ранее из-за десятого пакета санкций со стороны Евросоюза в отношении России крупнейшая криптовалютная биржа Binance запретила россиянам и физлицам, проживающим в России, покупку и продажу долларов и евро через свой P2P-сервис. При этом возможность конвертировать криптовалюту в другие денежные знаки сохраняется.