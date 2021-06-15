Бизнесмен раскрыл тайну любви коллег к Лондону

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Высокая популярность элитного жилья в Лондоне у богатых россиян, скорее всего, связана с бывшими жёнами олигархов. Такое мнение в интервью NEWS.ru озвучил председатель совета директоров компании «Совфрахт» и глава московского отделения Партии Роста Дмитрий Пурим.

Я честно не знаю никого, кто бы в этом году решил обосноваться в Лондоне. Но, мне кажется, эта статистика, скорее, про жён, а не про самих олигархов. Сейчас много кто судится, в конце концов разводится. У мужчин появляются новые жёны, как правило помоложе, а прежние вместе с детьми довольствуются богатством и сопутствующими удовольствиями, — отметил Пурим.

По его словам, ни для кого не секрет, что Лондон является лучшим местом для получения образования детьми, в том числе для подготовки к управлению активами родителей.

Ранее консалтинговая компания Knight Frank провела исследование и выяснила, что за год спрос на элитное жильё в столице Великобритании среди российских миллионеров увеличился на 50%. NEWS.ru проанализировал, что заставляет их обосновываться в Лондоне.