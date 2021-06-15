Нужен им берег британский: почему миллионеры из России обживают Лондон

Среди российских миллионеров растёт спрос на элитное жильё в Лондоне. Как выяснили в консалтинговой компании Knight Frank, за год спрос на соответствующие активы увеличился на 50%. На этом фоне, в апреле-мае 2021 года недвижимость в Великобритании подорожала на 2,1%, а к 2025 году, как прогнозируют исследователи, подскочит на 24-25%. NEWS.ru решил выяснить, что заставляет богатых россиян обосновываться на берегах Темзы.

Для себя, жён и детей

По информации регионального директора Knight Frank Марины Шалаевой, весной 2021 года количество запросов на приобретение недвижимости в Лондоне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 50%.

В основном наши клиенты выбирают квартиры в элитном сегменте с целью переезда, для себя или детей, — заявила она.

Лондон, как отмечает Шалаева, является важным для сверхбогатых лиц направлением как для жизни, так и инвестиций. Преимущественно сделки с недвижимостью заключались на сумму выше 2 млн евро. При этом девелоперы готовы предоставлять россиянам скидки в 10-15%.

По данным экспертов, с марта по апрель жильё в Великобритании подорожало на 2,1%, к 2025 году цены на элитную недвижимость вырастут на 24%, а в центре британской столицы — на четверть. Это, однако, не помешало образованию дефицита на рынке. Так, по данным Knight Frank, в марте 2021 года стало на 25% меньше доступных лотов в Англии и Уэльсе, чем год назад.

Как отмечала ранее управляющий директор компании AZ Real Estate Алиса Зотимова, в 2021 году цены на лондонскую недвижимость менялись по-разному. Наибольший рост (на 10,4% по сравнению с мартом 2020-го) был зафиксирован на сблокированные жилые дома, построенный из двух частей. Отдельные особняки подорожали на 9.7%, таунхаусы — на 9.6%, квартиры — на 1.4%.

По данным Financial Times, в 2020 году покупатели потратили почти $4 млрд на жильё в Лондоне стоимостью $10 млн и более — таким образом город занял первое место в мире по продажам элитной недвижимости. Наиболее активны были россияне, китайцы и французы. В общей сложности в прошлом году они приобрели 201 объект по средней цене $18,6 млн. При этом 31 сделка была совершена на сумму $25 млн и выше. По данным издания, привлекательность британской столицы обусловлена завершением переговоров по Brexit, снижением примерно на 20% средних цен в наиболее дорогих районах города по сравнению с пиком 2015 года, а также дешевизной фунта стерлингов по отношению к доллару и евро.

NEWS.ru решил выяснить в компании Knight Frank, какие конкретно наиболее крупные сделки совершали россияне с недвижимостью в Лондоне, однако там не стали раскрывать данную информацию, сославшись на её конфиденциальность. При этом Марина Шалаева назвала некоторые причины соответствующего интереса богатых соотечественников.

Тенденции как таковой нет. На протяжении всей пандемии люди продолжали интересоваться Лондоном. Сейчас же мы можем наблюдать реализацию отложенного спроса — постепенно снимаются ограничения, рынок недвижимости продолжает функционировать, а у людей появляется возможность совершать перелеты для просмотра недвижимости. Кроме того, зимой мы традиционно наблюдаем более спокойный период в продажах. Люди, как правило, предпочитают вылетать в Лондон весной или ближе к лету, поэтому в этом сезоне наблюдается более высокая активность. Марина Шалаева директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank

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Как рассказал NEWS.ru председатель совета директоров компании «Совфрахт», бизнесмен Дмитрий Пурим, скорее всего на популярность Лондона среди россиян повлияли сделки не самих миллионеров, а их жён.

Я честно не знаю никого, кто бы в этом году решил обосноваться в Лондоне. Но, мне кажется, эта статистика скорее про жён, а не про самих олигархов. Сейчас много кто судится, в конце концов разводится. У мужчин появляются новые жёны, как правило помоложе, а прежние вместе с детьми довольствуются богатством и сопутствующими удовольствиями. Не для кого не секрет, что Лондон — лучшее место для получения образования детьми, в том числе в целях подготовки к управлению активами родителей. Дмитрий Пурим предприниматель предприниматель

В российском представительстве Transparency International (властями РФ включено в реестр «иноагентов») также отметили, что назвать конечных бенефициаров объектов недвижимости, приобретённых в последнее время, достаточно сложно. Как отмечает замглавы российского отделения международной организации Илья Шуманов, это связано с тем, что так называемые ультрахайнеты — люди с достаточно большим доходом, которых называют «сливками общества», — регистрируют собственность в Лондоне не на себя лично, а на коммерческие компании, фонды, офшорные юрисдикции, что затрудняет их идентификацию.

Не могу назвать, кто приобретал недвижимость в Лондоне за прошлый год, а две недели назад мы выпустили расследование про бывшего вице-президента «Роснефти» Андрея Вотинова, который за несколько десятков миллионов фунтов стерлингов купил особняк в центре Лондона. Но он приобрёл объект на фирму швейцарского юриста. Также в Великобритании находятся много имущества известных россиян. Там и дом Олега Дерипаски, и романа Абрамовича, и Елены Батуриной, и у их некоторых родственников. Илья Шуманов замглавы российского отделения Transparency International замглавы российского отделения Transparency International

Собеседник NEWS.ru отмечает, что приобретать имущество стоимостью миллионы долларов в Великобритании способен в основном российский истеблишмент — действующие или бывшие чиновники, либо какие-то очень успешные бизнесмены. Кроме того, по словам Шуманова, традиционно Великобритания является «точкой сборки» для людей, которые вступают в противоречие с российской властью, поскольку Соединённое королевство практически никогда не выдаёт россиян на родину по запросу правоохранителей из РФ. Также там существует форма инвестиционного гражданства, когда человек приобретает визы «Tier 1», дающие статус резидента и право проживать членам семей обладателя этого статуса.

Надо понимать, что это комфортное место для жизни, подразумевающее высокую защищённость. К тому же в Великобритании недостаточно эффективно работает система контроля за происхождением доходов публичных лиц, что позволяет им приобретать дорогую недвижимость, — отмечает Илья Шуманов.

Он объясняет это тем, что после Brexit Великобританию покинуло большое количество компаний, которые перерегистрировались в Евросоюзе. Поэтому подрывать систему, которая кормит большой пласт экономики, а именно рынок недвижимости, опасно, комментирует Шуманов. При этом, по его словам, рынок недвижимости там постоянно растёт, потому что он ограничен, а спрос превышает предложение. Особенно, если речь идёт о престижных районах Лондона, где дома не сносят под реновацию и они стоит сотни лет. Это, как подчёркивает представитель Transparency International, крайне ликвидная недвижимость, которая очень дорого стоит, являясь хорошей формой инвестиции.

Родина слышит

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Между тем, как утверждает близкий к силовикам Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на собственные источники, в 2021 году россиян, осевших в Англии, ожидают «весьма непростые времена». Представителей обосновавшихся на берегах Темзы большой российской общины якобы будут проверять «по линии внутренней политики». Ревизия коснётся источников происхождения их доходов, а также целесообразность нахождения в Великобритании.

Лондон никого России не выдаёт, в результате там за последние годы собралась весомая обширная община беглецов, разыскиваемых Москвой. Позиция Англии относительно невыдачи не изменится, но Лондон изучит вопрос, нужны ли они в Англии, поскольку зачастую беглецы ведут там сомнительную деятельность, причём нередко в тесной связи с контрагентами из России. Если человек не пройдет проверку по этим критериям, то ему будет предложено покинуть Англию, — утверждается в публикации.

Эту новость успел прокомментировать экономист Никита Кричевский, по мнению которого русских лондонцев это «не особо волнует». Эти граждане, по его мнению, инвестируют не в ценные бумаги «и прочую требуху, тут же становящуюся головной болью нового владельца-кредитора», а в недвижимость, которая «в будущем будет если не расти, то приносить стабильный доход и удовлетворять потребности».

Эксперт с сожалением оценивает перспективы тех, кто будет работать на этих граждан, «сначала получая ипотечный кредит, а потом много лет его отрабатывая вместе с конскими процентами». По его мнению, они «через дивиденды будут перераспределяться всё в ту же топовую недвигу».

По данным The Sunday Times в рейтинг 250 богатейших людей Великобритании вошли несколько россиян и людей, связанных с Россией. Так, шестую позицию занял миллиардер и основной акционер компаний «Металлоинвест», «Удоканская медь» и «Мегафон» Алишер Усманов, который за год поднялся на одну строчку (его состояние оценивается в $18,4 млрд). На восьмом месте оказался владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович ($15,4 млрд), который ранее был на 12-й позиции. На 11-й строке второй год подряд находится совладелец Альфа-Банка и X5 Retail Group Михаил Фридман ($15,4 млрд), на 20-й — другой совладелец Альфа-Банка Герман Хан ($10 млрд), на 26-м — экс-замминистра связи РФ Денис Свердлов ($8,7 млрд), на 32-м — основатели игровой студии Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы (по $7,9 млрд у каждого), на 34-м — акционер LetterOne Holdings и Альфа-Банка Алексей Кузьмичёв ($7,7 млрд). Также в списке оказались, создатель приложений для знакомств Андрей Андреев, вдова экс-мэра Москвы Елена Батурина, глава стартапа Revolut Николай Сторонский, бывший глава «Тольяттиазота» Владимир Махлай, вдова миллиардера Бадри Патаркацишвили Инна Гудавадзе.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.