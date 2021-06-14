Миллионеры из России стали чаще покупать квартиры в Лондоне

Спрос на элитное жильё в Лондоне у российских миллионеров весной этого года увеличился на 50%. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной консалтинговой компании Knight Frank, пишет РБК.
Речь идёт о предпринимателях, размер чистых активов которых
Отмечается, что Лондон всегда был перспективным и ликвидным направлением для жизни и инвестиций. С марта по апрель 2021 года жильё в Великобритании подорожало на 2,1%. Аналитики считают, что к 2025 году цены на элитное жильё здесь увеличатся на 24%.
Ранее сообщалось, что спрос на загородную недвижимость в России превысил предложение. При этом она выросла в цене до 38%.