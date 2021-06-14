Миллионеры из России стали чаще покупать квартиры в Лондоне

https://static.news.ru/photo/24db2e06-cda7-11eb-8b1a-96000091f725_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Спрос на элитное жильё в Лондоне у российских миллионеров весной этого года увеличился на 50%. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной консалтинговой компании Knight Frank, пишет РБК.

Речь идёт о предпринимателях, размер чистых активов которых превышает $30 млн, включая недвижимость по основному месту жительства. Как уточняется, чаще всего бизнесмены выбирают квартиры в элитном сегменте с целью переезда, для себя или детей.

Отмечается, что Лондон всегда был перспективным и ликвидным направлением для жизни и инвестиций. С марта по апрель 2021 года жильё в Великобритании подорожало на 2,1%. Аналитики считают, что к 2025 году цены на элитное жильё здесь увеличатся на 24%.

Ранее сообщалось, что спрос на загородную недвижимость в России превысил предложение. При этом она выросла в цене до 38%.