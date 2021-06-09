Загородная недвижимость в России выросла в цене до 38%

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Спрос на загородную недвижимость превысил предложение. Остро не хватает современных домов по адекватным ценам, пишет «Российская газета».

Также на рынке мало строительных бригад, которые оказывают услуги по строительству частных домов. Интерес к этому виду жилья вырос в прошлом году из-за пандемии, удалёнки и закрытых границ. И не стихает до сих пор.

Увеличивают спрос и такие факторы как сельская ипотека и распространение на ИЖС семейной ипотеки. В Подмосковье на 65% увеличился интерес покупателей к загородной недвижимости в первом квартале 2021 года по сравнению с 2020-м.

В Новосибирской и Ленинградской областях он вырос на 70%, сообщил газете основатель компании Realiste Алексей Гальцев.

Это, естественно отразилось и на ценах. В Казани, например, участки подорожали на 15%, частные дома и дачи — на 7%. В Екатеринбурге загородная недвижимость выросла на 13%, на Алтае — на 20%. А вот в Подмосковье на 18–38% в разных секторах недвижимости.

Владельцы бюджетной недвижимости отмечают доходность за последний год от 15% до 45% годовых. Одним из лучших по доходности объектов для инвестирования сегодня являются микростудии, ранее рассказала руководитель агентства недвижимости Ксения Аверс.