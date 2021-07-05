Стартовал приём заявок от вузов на участие в программе «Приоритет 2030»

Стартовал приём заявок от российских университетов, которые планируют принять участие в программе «Приоритет 2030». Приём заявок закончится 6 августа. Об этом написано на сайте программы.

Основная цель программы — создание группы университетов, которые займут лидирующие позиции в различных сферах, а затем внедрятся в российскую экономику. Те образовательные учреждения, которые смогут стать участниками программы, будут распространять свои лучшие практики в разных видах деятельности.

Также у выпускников российских университетов будут сформированы необходимые навыки и умения, которые требуются для работы на современном рынке труда, отмечается в сообщении.

В нашей стратегии мы хотим сделать упор на вклад вуза в социально-экономическое развитие страны. Наш вуз — флагман в области цифровизации промышленности, и в дальнейшем Политех займётся разработкой цифровых решений для процессов в индустрии и подготовкой кадров, владеющих цифровыми компетенциями, — сообщил ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской.

Отмечается, что один вуз может представить лишь одну программу развития. Это может быть как действующая программа, так и разрабатываемый проект, который в случае победы в конкурсном отборе будет утверждён в установленном порядке.

Ранее глава Сибирского университета назвал плюсы программы поддержки вузов. По его мнению, программа носит демократичный характер и предоставляет вузам равные возможности.