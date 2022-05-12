«Станет рекордом»: Путин об урожае зерна в этом году Путин допустил, что в 2022 году будет собран рекордный урожай зерна

Фото Виктор Лисицын/Global Look Press

Урожай зерна в России в 2022 году может стать рекордным за всю историю России, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, сбор зерна составит 130 млн тонн, из которых 87 млн составит пшеница.

Сбор зерна может составить 130 миллионов тонн. Если так произойдёт, то это станет рекордом за всю историю России, — заявил Путин.

По его словам, это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для партнёров страны, что «очень важно для мировых продовольственных рынков».