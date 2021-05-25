Стало известно, сколько стоит открыть свой бизнес в России

https://static.news.ru/photo/cbf563f0-bde9-11eb-a41e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты подсчитали, во сколько обойдётся открытие собственного дела в России в различных отраслях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование «Тинькофф Бизнеса» и «Авито».

Так, запуск проекта в области оптовой торговли обойдётся в сумму от 350 тысяч рублей, купить такой бизнес можно за 430 тысяч рублей. При этом средний оборот на одну компанию в этой сфере составляет 735 тысяч рублей.

На открытие нового кафе уйдёт от 900 тысяч рублей, готовое заведение можно приобрести за 950 тысяч рублей. Оборот же за один квартал может достичь 514 тысяч рублей. На проект в сфере дополнительного образования понадобится порядка 480 тысяч рублей, в случае покупки готового бизнеса — минимум 500 тысяч рублей. Заработать же удастся примерно 492 тысячи рублей.

Как отмечается, дороже всего в России купить предприятие в сфере ремонта автомобилей. На это потребуется 3 млн рублей. На приобретение бизнеса в области грузоперевозок — 2,5 млн рублей. При этом для построения проектов с нуля в этих отраслях нужно 350 тысяч рублей и 250 тысяч рублей соответственно.

Ранее экономисты рассказали, как иметь пассивный доход в 100 тысяч рублей в месяц. Они советуют вкладывать деньги в ценные бумаги.