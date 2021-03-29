Экономисты рассказали, как заработать 100 тысяч в месяц на пассивном доходе

https://static.news.ru/photo/c6f7ea04-9129-11eb-a108-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономисты рассказали, как иметь пассивный доход в 100 тысяч рублей в месяц. Они советуют вкладывать деньги в ценные бумаги.

Тем не менее, аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк отметил, что для такого дохода в облигации нужно вложить минимум 20 миллионов рублей, а то и больше. В среднем, ценные бумаги приносят сами по себе небольшой, хоть и пассивный доход.

Три базовых варианта для получения ренты: купоны от облигаций, дивиденды от акций или выплаты из фондов недвижимости. В среднем они приносят 6-7% годовых, — сказал Миронюк в разговоре с «Известиями».

Эксперты советуют начинать с облигаций, для продвинутых уже можно приобретать дивидендные акции. Так последние позволят получать примерно 6-7% дивидендной доходности. Впрочем, при покупке акций некоторых крупных компаний, доход может быть и выше. К примеру, у Сургутнефтигаза доходность за 2020 год по дивидендам составила 13,7%.

Помимо этого, пассивный доход можно получать и другими способами. Так специалисты советуют использовать банковские депозиты, вкладываться в недвижимость или в чужой бизнес-проект.

Ранее NEWS.ru писал, что инициатива Банка России по изъятию металлических денег у населения объясняется, прежде всего, экономическими соображениями. Предпосылки объяснили эксперты финансового рынка. По их словам, в последнее время наметилась тенденция к накоплению гражданами наличных денег. Однако если банкноты люди хранят на всякий случай, не в полной мере доверяя банковской системе или опасаясь экономических потрясений, то с монетами ситуация иная.