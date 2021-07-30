Стало известно, сколько россиян не смогут выехать за границу

Стало известно, что из-за долгов около семи миллионов россиян не смогут или столкнутся со сложностями при попытке выехать за границу. Об этом рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Он сообщил, что сейчас насчитывается около 7,2 миллиона граждан, у кого имеется банковская задолженность более 30 тысяч рублей с просрочкой свыше 90 дней. То есть каждый шестой заёмщик, если кредитная организация получит соответствующее судебное решение, не сможет покинуть страну.

Мехтиев отметил, что если заёмщику нужно выехать за границу на лечение, можно попросить об отсрочке погашения долга или рассрочке. При этом придётся доказать важность предстоящей поездки. Процедура проходит через написание заявления в суд или Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Он добавил, что тем, у кого есть задолженность или имелась в прошлом, необходимо за две недели до отъезда проверить, есть ли его ФИО в базе исполнительных производств ФССП. И если ФИО есть в базе, долг необходимо погасить, уведомить ведомство, наложившее запрет на выезд, и ждать, пока запрет не снимут.

Ранее сообщалось, что ФССП запретила на шесть месяцев выезд из России ветерану Великой Отечественной войны из-за неисполнения решения суда — от 96-летней женщины требуют, чтобы она забрала со склада ФССП театральный реквизит, принадлежавший закрытому культурному центру «Юность», который возглавляла ветеран. Женщина не может забрать реквизит по состоянию здоровья. Тем не менее ФССП уже оштрафовала её на 20 тысяч рублей перед Новым годом.