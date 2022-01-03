Стало известно, сколько Екатеринбург получит на организацию Универсиады

Свердловская область получит 914,6 млн рублей компенсации за создание проекта Деревни для участников 32-х Всемирных летних студенческих игр, которые пройдут с 7 по 19 августа 2023 года в Екатеринбурге. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Всего для проведения соревнований в столице Урала необходимо построить или реконструировать более 40 спортивных объектов.

Речь идёт о компенсации средств, потраченных на выполнение проектных и изыскательских работ по объектам капитального строительства Деревни: общежитие, общественный центр и тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками, — говорится на сайте правительства.

Отмечается, что спортивная программа будет включать соревнования по 18 видам спорта, будет разыграно 246 комплектов медалей. Участие в соревнованиях примет около 10,5 тысячи спортсменов, а гостей и зрителей ожидается более 550 тысяч. Для проведения Универсиады потребуется построить, реконструировать или отремонтировать более 40 спортивных объектов.

Ранее сообщалось о заявлении министра спорта Олега Матыцина о том, что решение Спортивного арбитражного суда по спорту Всероссийского антидопингового агентства и РУСАДА не повлияет на подготовку летней Универсиады — 2023 в Екатеринбурге. Кроме того, он выразил надежду, что к 2023 году не будет такого влияния коронавируса и соревнования состоятся в заявленные сроки.

Как сообщалось ранее, CAS намерен вынести решение по спору Всероссийского антидопингового агентства (WADA) и РУСАДА до конца 2020 года. WADA в декабре 2019 года рекомендовало отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА обжаловало это решение в CAS.