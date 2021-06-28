Стало известно, кому повысят зарплату в 2021 году

В 2021 году зарплату повысят специалистам в сфере строительства, производства и финансов. Об этом «Вечерней Москве» сообщил доктор экономических наук Константин Ордов.

Эксперт отметил, что, несмотря на то что кризис всё еще продолжается, есть необходимость в повышении зарплаты. В первую очередь повышение коснётся тех сотрудников, которые приносят компании максимальную пользу.

При этом малый и средний бизнес переживают не лучшие времена. Усилилось ожидание того, что финансовое состояние компаний ухудшится и о повышении зарплат уже не может быть и речи. Если это произойдёт, то возрастёт количество банкротств и произойдёт скачок безработицы.

Можем ожидать роста зарплат в строительстве, производственных секторах, сферах услуг. В сезонной работе встанет вопрос либо потерять урожай, либо побольше выплатить людям, которые готовы собраться за более высокие гонорары, — отметил эксперт.

Стоит учитывать, что около половины граждан страны получают зарплату в размере не более 35 тысяч рублей. Когда стремительно растут цены на всё, возникает непонимание. Люди видят, что, несмотря на работу, денег на еду не хватает, поэтому они могут просто перестать трудиться за маленькие зарплаты.

Вслед за инфляцией бизнес потребуют индексировать уровень заработной платы. Однако экономика в этом году может не показать никаких темпов роста, поэтому ожидать повышения зарплат сверх инфляции не стоит.

Ранее были названы вакансии для молодёжи с наибольшими зарплатами. Так, одну из самых высоких зарплат — до 200 тысяч рублей в месяц — может заработать 3D-модельер в Москве.