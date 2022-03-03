Стало известно, когда SWIFT отключит попавшие под санкции банки

Компания SWIFT отключит попавшие под санкции ЕС российские банки от международной платёжной системы 12 марта. Об этом говорится на сайте компании. Под отключения попадут семь финансовых учреждений.

Мы отключим семь попавших под ограничения российских юридических лиц (и их обозначенные дочерние компании в России) от системы SWIFT. <...> Постановление [ЕС от 2 марта 2022 года] требует, чтобы мы отключили указанные предприятия 12 марта 2022 года, и мы сделаем это соответствующим образом, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти ЕС отключили от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Внутри страны эти банки смогут функционировать без ограничений.

При этом в Еврокомиссии ранее подчеркнули, что готовы добавить к списку ещё два банка.

Международная система передачи межбанковских платежей SWIFT позволяет осуществлять быстрый и защищённый обмен данными о переводах, платежах и обмене ценными бумагами. Система работает на основе сети SWIFTNet по принципу интернета.

Причиной санкций, которые в настоящее время страны мира вводят против РФ, стала военная спецоперация по «демилитаризации» Украины, о начале которой 24 февраля объявил президент Владимир Путин.

Ранее ЕС запретил продавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты в евро. Данная мера не распространяется на туристов, прибывающих в Россию, а также на дипломатические миссии и международные организации.