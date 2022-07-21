Стало известно, когда Минфин может вернуться на рынок ОФЗ «Ведомости»: Минфин намерен возобновить размещение облигаций федерального займа осенью

Фото: Cris Faga/imago-images.de/Global Look Press

Российское министерство финансов планирует возобновить размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) на долговом рынке в третьем квартале 2022 года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на осведомлённый источник. Последний, в частности, сообщил, что возобновление размещения облигаций возможно после одобрения бюджетных проектировок, которые правительство должно согласовать к сентябрю.

Сначала должны быть ответы на вопросы инвесторов, потом — размещения, — пояснил собеседник издания.

Он также подчеркнул, что возвращение на долговой рынок случится не позднее октября текущего года.

По имеющейся информации, основной задачей минфина в настоящее время является тестирование рынка. Никакие конкретные суммы заимствования пока не определены. Цель рассматриваемой инициативы — это постепенное возвращение на рынок и «выход ан нормальные объёмы заимствований с 2023 года».

В Счётной палате «Ведомостям» сообщили, что при сохранении нынешней динамики, включая курс на снижение ключевой ставки и ставок на финансовом рынке, риски при возоббновлении заимствований Минфином будут минимальными.

Ранее начальник отдела экспертов по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев рассказал, что фондовый рынок РФ работает стабильно, предоставляя возможности инвестировать как в российские ценные бумаги, облигации федерального займа (ОФЗ), корпоративные облигации, так и в акции свыше 1600 международных компаний на СПБ Бирже.